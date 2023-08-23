В Ноябрьске мастера уличных скульптур воплотят в дереве легенды о народе сихиртя

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске стартовал ХI Международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры «Легенды Севера». Для участия в нем в горд съехались 16 художников-скульпторов из десяти регионов страны, сообщили в администрации муниципалитета.

- К нам приехали представители из Московской, Ивановской, Томской, Ульяновской и Тюменской областей, Алтайского края, Удмуртии, Якутия и Югры, - прокомментировали в мэрии.

Разумеется, примут участие в фестивале-конкурсе и представители Ямала.

Фото: администрация Ноябрьска

Трудиться резчики будут в «Ноябрьск-парке» - создавать работы, посвященные легенде о народе сихиртя. С помощью бензопил, рубанков, стамесок и резцов, они изготовят парковые скульптуры.

Награждение участников и подведение итогов состоится 29 августа.

Организаторами мероприятия выступают департамент культуры Ямала, «Окружной домом ремесел» и ноябрьский центр досуга «Нефтяник».