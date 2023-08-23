Туристы из Салехарда подняли городской флаг над горой Динозавров

Фото: администрация Салехарда

Туристы из Салехарда, путешествующие по Полярному Уралу, поняли флаг родного города над горой Динозавров. Свое восхождение они назвали почетной миссией и посвятили его землякам, которые в годы войны трудились в тылу, приближая Победу, сообщили в администрации муниципалитета.

- Сегодня Салехард борется за право носить звание «Город трудовой доблести». Салехардцы очень много сделали для нашей общей Победы, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Мы посвятили это восхождение нашим землякам-салехардцам, - прокомментировали спортсмены-любители.

По словам сотрудницы Научного центра изучения Арктики и автора книги «Ямальский тыл - фронту» Ольги Рябковой, есть множество свидетельств самоотверженного труда ветеранов и тружеников тыла.

- Сначала люди работали на предприятии, а вечером, после работы, шли разгружать или загружать баржи с той продукцией, которую дальше нужно было отправить для фронта. Это достаточно весомые основания говорить о том, что горожане совершили подвиг, - сказала Ольга.

Кстати, гора Динозавр - одна из красивейших вершин массива Рай-Из, а потому очень популярна среди туристов. К ней даже проложено несколько маршрутов от 1Б до 4А категории сложности.