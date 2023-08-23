Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги завершается ремонт подъезда к микрорайону Обской. Сейчас подрядчик укладывает нижний слой асфальта на участке протяженностью 1,2 километра, сообщила глава города Марина Трескова.

Кроме того, уже установлены полсотни опор для линии освещения. Таким образом, некогда темная трасса станет более безопасной как для водителей, так и пешеходов.

- Подрядчик спешит завершить работы до сентября. После этого мы поставим точку в поэтапном ремонте 11-километровой дороги к нашему отдаленному микрорайону, - отметила градоначальница.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в микрорайоне Обской торжественно открыли детскую площадку под названием «Паутинка». Там есть места для развлечений и занятия спортом.