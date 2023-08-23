В Ноябрьске загорелся гараж с четырьмя машинами и мотоциклом

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске сгорел гаражный бокс с машинами, расположенный в районе третьего проезда промзоны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило вчера, 22 августа, в 19:58. На место незамедлительно выехали 22 человека личного состава и 8 единиц спецтехники, - прокомментировали в ведомстве.

Когда пожарные оказались на точке, из-под ворот гаражного бокса вырывались клубы дыма. Полностью справиться с огнем удалось через 1 час 40 мину, к тому времени пламя успело нанести не маленький урон.

Фото: МЧС России по ЯНАО

- Огонь повредил отделочные материалы и имущество внутри бокса на площади 70 квадратных метров, также повреждены четыре легковых автомобиля и мотоцикл, - уточнили в МЧС.

Причина пожара и ущерб устанавливаются дознавателями ведомства.