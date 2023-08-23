Фото: Алексей Романов, соцсети

В детских садах и школах Ноябрьска улучшают спортивные площадки. Как отметил глава города Алексей Романов, ребята смогут с комфортом заниматься физкультурой на свежем воздухе.

Так, в гимназии №1 завершаются работы на новом стадионе. Проект предусматривает футбольное поле с ограждением и площадки для игры в баскетбол и волейбол. А в следующем году здесь установят тренажеры и обустроят беговую дорожку.

В школе №9 уже смонтирована полоса препятствий и уложен выравнивающий слой основания для установки тренажеров.

Фото: Алексей Романов, соцсети

Что касается детских садов, обновленную площадку получили ребята из «Лукоморья».

- Посмотрите, сколько здесь функционального оборудования. Все это сделает занятия физкультурой не только интересными, но и более эффективными, - отметил градоначальник.

Фото: Алексей Романов, соцсети

Не забыли и про самый отдаленный микрорайон города - Вынгапуровский. Там на пришкольной территории тоже появится спортивная зона.