Фото: Алексей Романов, соцсети
В детских садах и школах Ноябрьска улучшают спортивные площадки. Как отметил глава города Алексей Романов, ребята смогут с комфортом заниматься физкультурой на свежем воздухе.
Так, в гимназии №1 завершаются работы на новом стадионе. Проект предусматривает футбольное поле с ограждением и площадки для игры в баскетбол и волейбол. А в следующем году здесь установят тренажеры и обустроят беговую дорожку.
В школе №9 уже смонтирована полоса препятствий и уложен выравнивающий слой основания для установки тренажеров.
Фото: Алексей Романов, соцсети
Что касается детских садов, обновленную площадку получили ребята из «Лукоморья».
- Посмотрите, сколько здесь функционального оборудования. Все это сделает занятия физкультурой не только интересными, но и более эффективными, - отметил градоначальник.
Фото: Алексей Романов, соцсети
Не забыли и про самый отдаленный микрорайон города - Вынгапуровский. Там на пришкольной территории тоже появится спортивная зона.