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НовостиОбщество23 августа 2023 2:37

В самом северном селе Тазовского района начался отопительный сезон

Отопительный сезон начался в селе Тазовского района
Марина Прохорова
Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском районе стартовал отопительный сезон. Речь идет о самом северном селе - Гаде, там запустили котельную, обеспечивающую теплом спальные корпуса школы-интерната, сообщили в администрации муниципалитета.

Что касается котельной №2, подающей тепло в остальные учреждения и жилые дома, ее запустят в следующий понедельник, то есть 28 августа.

- Подача тепла в дома зависит от погодных условий. Отопление запускают, если среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти суток, - напомнили в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском строят новую мощную котельную, которая с легкостью заменит четыре старые.