В Салехарде состоится премьера инклюзивного спектакля в двух действиях

Фото: гранты Ямала, соцсети

29 августа в Салехарде состоится премьера спектакля-фантазии в двух действиях «Облако». Об этом сообщает региональный оператор грантов губернатора Ямала в своих соцсетях.

«Участвующие в нем актеры проявляют все свои таланты - играют на музыкальных инструментах, танцуют, читают стихи и оживляют самые необычные куклы. Особенность спектакля - в сотворчестве всех участников процесса. Артисты сами сочиняли истории и фантазировали на тему облачных превращений», - говорится в тексте.

Организаторами спектакля являются инклюзивная творческая студия «Облако» и Семейный театр кукол «Жужа». Каждая из организаций покажет свое действие: в 18.30 на сцену выйдут актеры театра кукол, а в 20.00 - творческой студии.

Вход свободный, но количество зрительных место ограничено! Чтобы попасть на премьеру, необходимо записаться по телефону: +79678901561. Также это можно сделать в личных сообщениях сообщества или оставить запись под соответствующим постом.