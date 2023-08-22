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НовостиНедвижимость22 августа 2023 13:12

В салехардском микрорайоне Обдорский начали асфальтировать внутриквартальные проезды

В Салехарде в микрорайоне Обдорский обустраивают внутриквартальные проезды
Марина Прохорова
Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В салехардском микрорайоне Обдорский начали асфальтировать внутриквартальные проезды. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и дорожной политики.

- В самом ожидаемом микрорайоне Салехарда благоустраивают территории домов, сдачу которых все ждут с нетерпением, - прокомментировали в ведомстве.

Работы ведутся во дворах домов №6, №7 и №8. Также там обустроят детские и спортивные площадки, при этом игровые зоны поделят для ребят разных возрастов.

Напоминаем, что большинство домов в микрорайоне предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Сейчас там возводятся 111 416 «квадратов», сдача первых домов состоится в текущем году - это 795 квартир.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде жители «авариек» оценили качество строящихся домов Обдорского микрорайона.