Фото: администрация Надымского района

В Надыме открыли Сквер трудовой славы. Это первая благоустроенная зона улицы Комсомольская - одной из старейших в городе, сообщили в администрации муниципалитета.

Работа по преображению территории началась в прошлом году. Специалисты демонтировали старое покрытие, выложили новое из брусчатки, установили флагшток и бюсты ветеранов-первопроходцев - Юрия Гоцина, Бориса Дидука и Игоря Шаповалова, .

Фото: администрация Надымского района

Кроме того, рабочие установили освещение, лавочки, вазоны с цветами, арт-объект «#МыВместе» и завершили озеленение.

Теперь Сквер трудовой славы - отличное место для отдыха и прогулок.

- В День флага России и в преддверии Дня города открытие стало, своего рода, подарком нашим ветеранам-первопроходцам и всем жителям. Сквер уже стал точкой притяжения для горожан разных возрастов. И это здорово, - отметил глава района Дмитрий Жаромских.