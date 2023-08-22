Ноябрьские пожарные сняли патриотический ролик ко Дню Государственного флага РФ

Скриншот из видео

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации ноябрьские пожарные подготовили тематическое видео, которое опубликовали на странице регионального МЧС в соцсети «ВКонтакте».

«Не правда ли, это просто огонь? Патриотично, харизматично и впечатляюще! Видео от начальника караула четвертой пожарно-спасательной части Ноябрьска, лейтенанта внутренней службы, Владислава Пронженко», - говорится в тексте к ролику.

В самом видео, которое длится почти три минуты, звучит песня Дениса Майданова «Флаг моего государства», а снявшиеся в нем работники МЧС делают акцент на любви к Родине и своей работе.