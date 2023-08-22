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НовостиОбщество22 августа 2023 10:50

Ноябрьские пожарные сняли патриотический ролик ко Дню Государственного флага РФ

Ко Дню Государственного флага РФ ноябрьские пожарные подготовили патриотический ролик
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации ноябрьские пожарные подготовили тематическое видео, которое опубликовали на странице регионального МЧС в соцсети «ВКонтакте».

«Не правда ли, это просто огонь? Патриотично, харизматично и впечатляюще! Видео от начальника караула четвертой пожарно-спасательной части Ноябрьска, лейтенанта внутренней службы, Владислава Пронженко», - говорится в тексте к ролику.

В самом видео, которое длится почти три минуты, звучит песня Дениса Майданова «Флаг моего государства», а снявшиеся в нем работники МЧС делают акцент на любви к Родине и своей работе.