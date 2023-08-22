Фото: администрация Салехарда

На главной площади Салехарда подняли флаги с линии соприкосновения. Их передали бойцы северных батальонов «Ямал», «Кедр», «Росомаха» и саперного полка, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В экстремальных условиях начинаешь по-другому относиться к привычным вещам. Флаг нашей страны для нас здесь святыня, которая связывает с домом, с родным городом и большой страной. Давайте гордиться своей Родиной и ее флагом, - сказали солдаты в своем обращении к землякам.

Российские триколоры с полей СВО будут развиваться над Салехардом несколько дней, а затем «перейдут» в фонды музея патриотики, который создается на базе новой школы в микрорайоне Обдорский.

Фото: администрация Салехарда

Участие в мероприятии приняли руководители и парадные расчеты силовых ведомств, юнармейцы, волонтеры, представители политических партий и жители Салехарда. Почетными гостями праздника стали бойцы СВО, находящиеся в родном городе в отпуске.

Кроме того, в ходе мероприятия более 500 салехардцев вместе спели гимн родной страны.