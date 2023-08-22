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НовостиПроисшествия22 августа 2023 9:13

Мошенники развели двух ноябрян на 850 тысяч рублей

Двое ноябрян перевели мошенникам 850 тысяч рублей
Марина Прохорова
Мошенники развели двух ноябрян на 850 тысяч рублей

Мошенники развели двух ноябрян на 850 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратились двое местных жителей, ставших жертвами мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, аферисты использовали уже ставшую классической схему про незаконно оформленный кредит.

-Установлено, что мужчинам в мессенджерах позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банковской организации. Под предлогом сохранения денег, а также аннулирования незаконно оформленных кредитов, они ввели северян в заблуждение: ноябряне, следуя указаниям злоумышленников, перевели на различные лицевые счета 850 тысяч рублей, из которых 450 тысяч - кредитные, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские призывают граждан быть предельно бдительными, тщательно проверять информацию, поступившую от незнакомых лиц, и не совершать каких-либо денежных операций по указанию незнакомцев.