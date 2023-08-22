Мошенники развели двух ноябрян на 850 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратились двое местных жителей, ставших жертвами мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, аферисты использовали уже ставшую классической схему про незаконно оформленный кредит.

-Установлено, что мужчинам в мессенджерах позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банковской организации. Под предлогом сохранения денег, а также аннулирования незаконно оформленных кредитов, они ввели северян в заблуждение: ноябряне, следуя указаниям злоумышленников, перевели на различные лицевые счета 850 тысяч рублей, из которых 450 тысяч - кредитные, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские призывают граждан быть предельно бдительными, тщательно проверять информацию, поступившую от незнакомых лиц, и не совершать каких-либо денежных операций по указанию незнакомцев.