Тюменские нефтепроводчики помогли школе в городе Верхотурье с ремонтом

Фото: «Транснефть – Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» в рамках благотворительной программы оказала финансовую помощь основной общеобразовательной школе №2 города Верхотурья, которая находится в Свердловской области. Образовательное учреждение получило от компании 1 млн рублей. На эти средства было отремонтировано школьное фойе и обустроены спортивные раздевалки для учащихся.

– В сентябре этого года наша школа празднует юбилей – ей исполняется 60 лет. Хорошим подарком для коллектива и школьников стало отремонтированное фойе, а также комфортные раздевалки, которых изначально в проекте здания школы не было, – отметила директор школы Евгения Субботина.

Компания оказывает финансовую помощь образовательным учреждениям на регулярной основе, в том числе средства выделяются на ремонты зданий, оснащение учебных кабинетов демонстрационным и интерактивным оборудованием, специализированной мебелью. В 2023 году на поддержку материально-технической базы образовательных учреждений предприятие направило свыше 4 млн рублей.