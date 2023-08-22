Ремонт еще одного участка дороги Пуровск-Коротчаево выполнен на 70%

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале продолжается ремонт трассы Пуровск - Коротчаево. Всего в этом сезоне рабочим необходимо привести в порядок 31 километр, на данный момент им осталось доделать 9 километров, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Работают на участке сразу два подрядчика, причем в две смены: укладывают плиты, асфальт, укрепляют и озеленяют обочины. Затем они нанесут разметку и установят дорожные знаки. Кстати, параллельно дорожники ремонтируют 15 мостов.

В прошлом году на трассе полностью обновили 22 километра. На новое земляное полотно уложили восемь слоев различных материалов: геосинтетика, два слоя щебня, цементно-песчаная смесь, плита и три слоя асфальта.

Также закончены работы на пяти мостах и четырех водопропускных трубах.