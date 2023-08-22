Денис Мацуев проведет на Ямале крупнейший конкурс классической музыки

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В окружной столице пройдет международный конкурс «Симфония Ямала», художественным руководителем которого выступит народный артист России Денис Мацуев. На мероприятие, которое состоится в феврале, съедутся талантливые исполнители классической музыки со всего мира от 18 до 30 лет.

Подать заявку на участие можно уже с 10 сентября. В ноябре стартует первый отборочный этап (он пройдет в дистанционном формате). Конкурсанты представят видео сольных номеров из произведений на выбор, а жюри, в состав которого войдут 12 известных музыкантов, изучит видеозаявки и выберет 15 лучших. Они то и приедут на Ямал для участия в очных турах.

Оценивать участников будут в трех номинациях: «фортепиано», «скрипка» и «виолончель».

Участники исполнят произведения в сопровождении оркестра, насладиться которыми смогут все желающие. Также будет организована прямая трансляция на официальном сайте конкурса и в социальной сети «ВКонтакте».

- Для нашего округа проведение такого конкурса - это показатель того, что культурная жизнь Ямала вышла на высокий уровень. В масштабах России появится еще один конкурс, содействующий зарождению лучших традиций академического искусства и появлению новых имен среди музыкальных талантов страны. Все этапы конкурса будут открытыми, что позволит ямальцам насладиться высоким искусством, - отметил директор окружного департамента культуры Евгений Колтунов.