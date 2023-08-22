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В последний день лета, 31 августа, авиакомпания «Ямал» запустила дополнительные рейсы из Салехарда в Москву и обратно. Об этом говорится на официальной странице авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте».

Так, вылет из Москвы в Салехард запланирован на 11:40. А в обратном направлении самолет отправится в 17:25.

Билеты уже в продаже, купить их можно на сайте авиаперевозчика.

Напоминаем, что с мая по сентябрь маленьким пассажирам авиакомпании, путешествующим в Сочи, Минеральные Воды и Горно-Алтайск, выдают специальные дорожные наборы, чтобы они не скучали в пути. Всего за сезон планируется раздать 13 тысяч наборов.