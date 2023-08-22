Фото: Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова

Жители Нового Уренгоя и Ноябрьска увидят спектакль Тобольского драматического театра. Перед северянами разыграют комедию по пьесе Григория Горина, посвященную 350-летию со дня рождения Петра I, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Так, 23 августа комедию представят новоуренгойцам. Пройдет спектакль в ГДК «Октябрь», начало в 19.00.

А 25 августа показ состоится в ноябрьском ЦД «Нефтяник», начало также в 19.00.

Напоминаем, что спектакли и концерты для жителей Ямал и Югры проводятся бесплатно в рамках проекта «Культурное сотрудничество». Его запустили губернаторы Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.