Ямальская шахматистка Александра Горячкина стала обладательницей Кубка мира среди женщин

Фото: Федерация шахмат России

Прославленная ямальская шахматистка Александра Горячкина стала обладательницей Кубка мира ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации шахмат России.

Завоевать почетную награду девушке удалось благодаря победе в тай-брейке финала. Первая партия в быстрые шахматы между Александрой и Нургюл Салимовой, где болгарская шахматистка играла белыми, закончилась вничью.

А во второй партии расклад изменился в пользу северянки: Александра выиграла финальный матч на 105-м ходу с общим счетом 2,5:1,5.

- Поздравляю Александру Горячкину с блестящей победой на Кубке мира! На протяжении всего этого сложного и длительного марафона она показывала стабильно высокий уровень игры и подготовки, выиграв четыре матча из шести в основное время и потерпев поражение только в одной партии в рапид. К своим многочисленным достижениям Александра добавляет новый значимый трофей, радуя российских болельщиков крупным успехом, - сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.