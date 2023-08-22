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НовостиПроисшествия22 августа 2023 2:15

В Надыме водитель иномарки влетел в забор и опрокинулся

Водитель иномарки в Надыме врезался в забор
Марина Прохорова
Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Надыме произошла авария с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Установлено, что 21 августа водитель «Mitsubishi Outlander», проезжая по улице Зверева, не справился с управлением, врезался в бордюр и опрокинулся, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Пострадавшего водителя доставили в Надымскую районную больницу для оказания помощи.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

Вместе с правоохранителями на место прибыли и сотрудники МЧС. Спасатели провели все необходимые работы по недопущению возгорания автомобиля , а также помогли деблокировать пострадавшего из перевернутого автомобиля.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 13 ДТП, а с начала года 3 126, в которых погибли 20 человек и 171 получил травмы, в том числе 23 ребенка.