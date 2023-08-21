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НовостиОбщество21 августа 2023 12:59

В Новом Уренгое простились с заслуженным учителем Ямала Светланой Ковалевой

Заслуженный учитель Ямала Светлана Ковалева скончалась в Новом Уренгое
Марина Прохорова
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое простились с заслуженным учителем Ямала Светланой Ковалевой. Она преподавала русский язык и литературу в школе №3, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Многие в городе знали Светлану Васильевну, родители и ученики - любили и уважали. Увлеченный человек, настоящий профессионал своего дела. Строгая, но справедливая, - прокомментировали в мэрии.

Светлана Васильевна стояла у истоков городской системы образования - северный трудовой путь педагога начался в далеком 1976 году. Она отмечена множеством наград и званиями: «Заслуженный учитель ЯНАО», нагрудный знак «Отличник просвещения», медаль «Ветеран труда».