Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое простились с заслуженным учителем Ямала Светланой Ковалевой. Она преподавала русский язык и литературу в школе №3, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Многие в городе знали Светлану Васильевну, родители и ученики - любили и уважали. Увлеченный человек, настоящий профессионал своего дела. Строгая, но справедливая, - прокомментировали в мэрии.

Светлана Васильевна стояла у истоков городской системы образования - северный трудовой путь педагога начался в далеком 1976 году. Она отмечена множеством наград и званиями: «Заслуженный учитель ЯНАО», нагрудный знак «Отличник просвещения», медаль «Ветеран труда».