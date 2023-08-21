На Ямале отменили режим ЧС, введенный из-за масштабных природных пожаров

На Ямале отменили режим ЧС, связанный с природными пожарами Фото: Вера Зенина

На Ямале отменили режим ЧС, введенный 8 августа из-за масштабных природных пожаров. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

«В связи с изменением погодных условий и стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Ямала, отменить с 18 августа 2023 года в лесах на территории округа режим чрезвычайной ситуации регионального характера», - говорится в тексте документа.

Напоминаем, что по данным регионального МЧС, сегодняшним утром в округе бушевал один пожар площадью 15 гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировали 319 возгораний площадью 14 054,18 гектара.

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).