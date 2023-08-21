Автоинспекторы и волонтеры проводят для юных ямальцев занятия по дорожной безопасности

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В преддверии нового учебного года юным ямальцам рассказывают о правилах поведения на дороге и прилегающих территориях, куда могут заехать машины. Проводят увлекательные уроки сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами Сбера.

В формате творческих конкурсов детям предлагается закрепить полученные знания и нарисовать мелками на асфальте дорожные знаки, светофоры и пешеходные переходы. Кроме того, ученики вместе с организаторами проходят по безопасному маршруту и разбирают правила поведения в той или иной дорожной ситуации.

Отметим, что автоинспекторы и волонтеры уже давно сотрудничают друг с другом. Мероприятия, направленные на изучение правил дорожного движения воспитанниками школ и детских садов, проходят по всему Ямалу не первый год.

- Надеемся, что наше совместное с ГИБДД мероприятие поможет ребятам стать более внимательными и собранными на дороге, - отметил заместитель управляющего Ямало-Ненецким отделением банка Дмитрий Лабанов.