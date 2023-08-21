Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Губкинском готов каркас новой школы на 800 мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента строительства и жилищной политики.

- Сейчас специалисты заняты кладкой наружных и внутренних стен, перегородок, монтажом кровли и фасада. Ведутся работы по устройству наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения, - прокомментировали в ведомстве.

В новом образовательном учреждении разместятся начальная и основная школы, информационно-технический центр, большой и малый спортивные залы, столовая на 400 мест, актовый зал и лекционная аудитория с эстрадой. Также в здании будут работать два лифта и насосно-компрессорная станция.

Строят школу на месте снесенной ранее деревянной одноэтажной школы №3. Завершить все работы планируется к концу следующего года.