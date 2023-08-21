Из-за ремонта железнодорожных переездов на Ямале ограничат движение автомобилей

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На дорогах Салехард - Лабытнанги и Лабытнанги - Харп отремонтируют переезды через железнодорожные пути. В связи с этим проезд автомобилей будет ограничен, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Работы проведут с 29 августа по 4 сентября с 20.00 до 08.00. В этот период проезд для машин будет осуществляться по одной полосе, - прокомментировали в ведомстве.

Ознакомиться с графиком ремонта можно ниже:

- «Комяцкая деревня» 21 км (Салехард-Лабытнанги) - Лабытнанги-Переправа, 29 августа - 31 августа;

- «Центральный» 1 км (Лабытнанги-Харп) - Лабытнанги-Переправа, 31 августа - 2 сентября;

- «Переправа» 16 км (Салехард-Лабытнанги) - Лабытнанги-Переправа, 2 сентября - 4 сентября.