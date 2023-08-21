Фото: администрация Губкинского

Андрей Бандурко официально стал главой Губкинского. Сегодня, в ходе открытого голосования, депутаты гордумы единогласно поддержали его кандидатуру, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее, с 2018 года, Андрей Витальевич работал первым заместителем главы администрации и курировал жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, жилищную политику и сферу обеспечения безопасности.

В Губкинском новоиспеченный мэр проживает с 1996 года. Он прошел профессиональный путь от мастера до главного энергетика в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а в 2013 году занял должность главного энергетика в ООО «РН-Пурнефтегаз».

Также Андрей Бандурко имеет два высших образования, а еще он отличный семьянин - воспитывает вместе с женой двух детей.