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НовостиПолитика21 августа 2023 9:00

Андрей Бандурко официально стал главой Губкинского

Новым главой Губкинского стал Андрей Бандурко
Марина Прохорова
Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

Андрей Бандурко официально стал главой Губкинского. Сегодня, в ходе открытого голосования, депутаты гордумы единогласно поддержали его кандидатуру, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ранее, с 2018 года, Андрей Витальевич работал первым заместителем главы администрации и курировал жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, жилищную политику и сферу обеспечения безопасности.

В Губкинском новоиспеченный мэр проживает с 1996 года. Он прошел профессиональный путь от мастера до главного энергетика в ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а в 2013 году занял должность главного энергетика в ООО «РН-Пурнефтегаз».

Также Андрей Бандурко имеет два высших образования, а еще он отличный семьянин - воспитывает вместе с женой двух детей.