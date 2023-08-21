На трассе Сургут - Саехард погиб человек, еще один находится в тяжелом состоянии

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На трассе Сургут - Салехард случилась очередная смертельная авария. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, произошла трагедия сегодняшним утром, 21 августа, на 752-м километре.

- В 8.55 утра водитель автомобиля «Форд» не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Как уже упоминалось выше, один человек погиб, еще один доставлен в Новоуренгойскую ЦГБ в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.