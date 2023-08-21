На Ямале осталось потушить один природный пожар

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале почти потушили все природные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- На территории округа действует один локализованный пожар площадью 15 гектаров, - прокомментировали в ведомстве.

Информацию о том, в каком районе Ямала бушует пламя, спасатели не предоставили.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировали 319 возгораний площадью 14 054,18 гектара.

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).