Жители Ямала увидели редкую белую радугу в горах Полярного Урала

Фото: администрация Салехарда

Жители Ямала стали очевидцами очень редкого природного явления - белой радуги, которую еще иногда называют туманной. Застать ее людям удалось в горах Полярного Урала.

«Очень редкое природное явление наблюдали в минувшие выходные в горах Полярного Урала наши подписчики - белая радуга или ее еще называют туманной», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации Салехарда в соцсети «ВКонтакте».

По словам властей, увидеть такую радугу можно лишь ранним, когда туман еще не растворился в воздухе, а солнце уже появилось на горизонте. Капельки воды в тумане имеют небольшой размер, и солнечный свет в них не преломляется на цвета, как в обычной радуге, поэтому она и остается белой.