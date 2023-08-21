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НовостиОбщество21 августа 2023 4:55

В Надыме набирают девочек-барабанщиц для шествия в День города

Власти Надыма объявили набор девочек-барабанщиц для участия в Дне города
Марина Прохорова
Фото: администрация Надымского района

Фото: администрация Надымского района

В Надыме активным ходом идет подготовка к празднованию Дня города. Как и всегда, одним из самых ярких событий праздника будет торжественный парад-шествия. И сейчас для участия в нем власти разыскивают девочек-барабанщиц от 13 лет.

«Объявлен набор девочек от 13 лет в группу барабанщиц. Юные таланты смогут стать участниками торжественного парада-шествия - одного из самых ярких событий празднования, а также частью творческого и дружного коллектива», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации Надымского района в соцсети «ВКонтакте».

Подробная информация по телефону: 8 (922) 458-90-40.

Помимо парада жителей ждут выступления группы «Братья Грим» и артистов «Black star». Также будет работать арт-зона «Надымский Арбат» с разными тематическими площадками и пройдут фестивали для меломанов.