В Салехарде более трехста молодых семей получили жилищные сертификаты

Фото: администрация Салехарда

Накануне еще восемь молодых салехардских семей получили жилищные сертификаты. Заветные документы северяне получили от главы города Алексея Титовского во время праздника Яблочного Спаса.

- Новоселье - это всегда радостное событие, и вдвойне приятнее, когда новый дом обретает счастливая, крепкая семья. Семья, которая наполнит его новыми воспоминаниями, традициями, особенным теплом и уютом, - сказал градоначальник.

Среди получателей - семья Абдурахмановых, которые сейчас размещаются в съемной «однушке». У Басира Умаровича и Саиды Аймурзаевны пятеро детей, теперь все они планируют переехать в собственный дом.

За годы существования региональной программы улучшить свои жилищные условия смогли 314 салехардских семей, причем 143 семьи решили свой жилищный вопрос в последние три года. А с начала 2023 года свидетельства получили уже 40 семей.