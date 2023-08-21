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НовостиАвто21 августа 2023 3:31

В Губкинском на несколько часов перекроют два участка проспекта Губкина

Два участка дороги перекроют в Губкинском
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Во вторник, 22 августа, в Губкинском перекроют сразу несколько дорожных участков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, будут перекрыты следующие участки дорог:

- пересечение проспекта Губкина и улицы Нефтяников - с 08:00 до 10:00;

- пересечение проспекта Губкина и проспекта Мира - с 15:30 до 20:00.

Власти приносят жителям извинения за временные неудобства и просят водителей заранее планировать свой маршрут.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском ремонтируют более 75 дворовых и общественных территорий.