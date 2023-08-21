В Ныде ремонтируют вертолетную площадку

Фото: администрация Надымского района

В Ныде отремонтируют вертолетную площадку. Работы начались на прошлой неделе, а закончить их подрядчик должен до конца сентября, сообщили в администрации Надымского района.

Сейчас рабочие демонтируют дорожные плиты и выполняют отсыпку основания будущей пешеходной дорожки. Также специалистам предстоит поднять уровень самой вертолетной площадки.

Отметим, что работы по обновлению вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос ведутся и в других муниципалитетах.

Так, на вертолетной площадке в селе Кутопьюган заменили старое деревянное покрытие, установили светосигнальное оборудование, ограждение и нанесли разметку.

А в окружной столице обновили взлетно-посадочную полосу протяженностью 2,7 километра. Рабочие устранили трещины, выбоины, колею и отремонтировали асфальтобетонное покрытие.