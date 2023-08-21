В Новом Уренгое открыли проезд имени Алексея Боброва, погибшего в СВО

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Северном районе Нового Уренгоя открыли проезд имени Алексея Боброва. В марте 2023 года северянин героически погиб в ходе СВО, закрыв собой сослуживцев от пуль, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Алексей - пример мужества и стойкости для многих северян. Его поступок в памяти земляков сегодня и всегда. Уважать и бережно хранить память ямальцев, участвующих в спецоперации, - наша миссия для будущих поколений. К ней присоединится каждый город Ямала, - подчеркнул губернатор Дмитрий Артюхов.

Чтобы почтить память земляка, власти установят особую табличку, а еще на стене одного из домов появится мурал в его честь.