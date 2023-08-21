Глава Лабытнанги встретилась с жильцами сгоревшего дома №10 по улице Тюменская

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова встретилась с жильцами сгоревшего дома №10 по улице Тюменская. Людей заверили, что они получат всю необходимую поддержку.

- Мы не оставим в этот сложный час людей. Кому необходимо - предлагаем временное жилье, им будет оказана материальная помощь из резервного фонда администрации города, из окружного бюджета. Позаботимся о детях. Мы будем на связи с семьями, каждой - индивидуальный подход, - подчеркнула градоначальница.

На встрече погорельцы получили пошаговые инструкции о том, как им сейчас действовать. С ними взаимодействуют все службы и учреждения. Также оказать поддержку вызвались и предприниматели.

Всего в одноэтажном девятиквартирном доме проживали 23 человека, из них 7 детей. К сожалению, стихия оборвала жизнь одного человека.