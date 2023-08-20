На Ямала действует 4 природных пожара Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале продолжают тушить природные пожары. За последние сутки их площадь увеличилась. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО. На территории ЯНАО действует 4 очага природных пожаров на площади 257 гектаров. За день локализовано 2 пожара на площади 68 гектаров.

Всего с начала пожароопасного периода 2023 года на территории округа зарегистрировано 318 очагов природных пожаров на площади больше 14 тысяч гектаров.

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).