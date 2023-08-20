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НовостиПроисшествия20 августа 2023 9:04

На Ямале водитель «Mitsubishi» врезался в здание и попал в больницу

Водитель иномарки не справился с управлением и сам стал пострадавшим в аварии
Виктория Терина
Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы. Авария произошла на 760 километре дороги «Сургут-Салехард». Водитель автомобиля «Mitsubishi» не справился с управлением, съехал с дороги с и врезался в здание. В результате ДТП водитель автомобиля «Mitsubishi» с травмами госпитализирован в больницу.

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 3 105 зарегистрированных ДТП погибли 19 человек и 169 получили травмы, в том числе 22 ребенка.

В ГИБДД призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогах.