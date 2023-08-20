В Салехарде начали сносить дом по улице Чкалова. Фото: администрация Салехарда

В Салехарде начали сносить дом по улице Чкалова, 15. Сейчас там работает техника. Об этом сообщили в администрации города. Еще весной в мэрии обещали, что в ближайшие месяцы в городе планируют снести еще 55 аварийных «заброшек». Делают это, чтобы освоить место для новых современных объектов.

- На Чкалова будет построены новые жилые дома. Этот участок относится к району комплексного развития - жилые дома и объекты социальной инфраструктуры - рассказали в администрации.

По словам начальника управления земельных отношений департамента строительства‚ архитектуры и земельных отношений Сергея Тарасова. В Салехарде ведется масштабная работа по сносу бесхозных и незаконно установленных строений. Она организована в соответствии с требованиями земельного законодательства и норм пожарной безопасности. Кроме того, хаотичные постройки не добавляют плюсов внешнему облику окружной столицы.