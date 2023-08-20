Пожары на Ямале: последние новости на 20 августа 2023 года

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На Ямале спасатели продолжают тушить природные пожары. К сожалению, за последние сутки ситуация вновь ухудшилась: если 18 августа горели 11,6 гектара, то 19 августа площадь, охваченная огнем, увеличилась в десять раз и составила 115 гектаров.

В связи с этим региональное правительство не спешат снимать режим ЧС, введенный 8 августа. В период его действия органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, а главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

Напоминаем, что до 1 октября на Ямале действует особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы, также нельзя разбрасывать горящие спички, окурки и стеклянные тары.

Кроме того, до 5 сентября продлено ограничение на посещение лесов местными жителями. Запрет распространяется на территории Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 19 августа, подготовленному МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Надымском, Пуровском, Шурышкарском и Тазовском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 315 возгораний на площади 13 881,18 гектара.

Вниманию ямальцев:

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).