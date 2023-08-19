На пожаре в Лабытнанги обнаружили тело мужчины

Фото: МЧС России по ЯНАО

На пожаре в Лабытнанги погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- На пожаре обнаружено тело мужчины. Личность устанавливается, - кратко прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что пожар произошел в доме №10 на улице Тюменская. Сообщение о возгорании поступило в 14.20, когда спасатели прибыли на место, огонь уже охватил чердак, а затем перекинулся ниже.

Сейчас борьба с пламенем продолжается, работу пожарных усложняет порывистый ветер, который помогает ему распространяться.

Ситуация находится на контроле у администрации и в частности главы города Марины Тресковой. Власти окажут погорельцам все необходимую помощь.