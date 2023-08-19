Глава Лабытнанги пообещала, что власти не оставят в беде жителей сгоревшего дома на улице Тюменская

Фото: Марина Трескова, соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова пообещала, что власти не оставят в беде жителей сгоревшего дома на улице Тюменская, 10.

- В одноэтажном здании девять квартир, проживают в них, по предварительным данным, 27 человек. Сейчас в гостинице «Семь лиственниц» готовятся места для временного размещения людей, - прокомментировала градоначальница.

Также, по словам Марины Тресковой, с каждой семьей будет проведена адресная работа, администрация окажет погорельцам всю необходимую помощь.

Напоминаем, что сообщение о возгорании поступило пожарную часть в 14.20. На момент прибытия спасателей огонь охватил чердак, а затем перекинулся ниже. Сейчас борьба с пламенем продолжается, работу пожарных усложняет порывистый ветер, который помогает ему распространяться.