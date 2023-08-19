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НовостиПроисшествия19 августа 2023 10:14

В Лабытнанги горит жилой дом на улице Тюменская

В Лабытнанги тушат жилой дом на улице Тюменская
Марина Прохорова
Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Лабытнанги загорелся жилой дом №10 по улице Тюменская (микрорайон Обская). Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную часть в 14.20. На момент прибытия наблюдалось горение чердака по всей площади, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас борьба с огнем продолжается. Работу пожарных усложняет порывистый ветер, который помогает пламени распространяться.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Жильцы дома успели эвакуироваться до того, как огонь охватил многоквартирник.

На месте пожара работают пять единиц спецтехники МЧС и двадцать шесть человек личного состава.