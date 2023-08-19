На Ямале площадь лесных пожаров резко увеличилась в десять раз

Фото: МЧС России по ЯНАО

На Ямале вновь возросла площадь природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- На территории округа действует один природный пожар площадью 115 гектаров, - прокомментировали в ведомстве.

Информацию о том, в каком районе Ямала бушует пламя, спасатели не предоставили.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировали 315 возгораний площадью 13 881,18 гектара.

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).