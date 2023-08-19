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НовостиОбщество19 августа 2023 4:08

Снимок со стюардессами в аэропорту Салехарда стал победителем фотоконкурса Росавиации

Снимок стюардесс в салехардском аэропорту стал победителем фотоконкурса Росавиации
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Федеральное агентство воздушного транспорта подвело итоги фотоконкурса «Моя авиация». В итоге первое место присудили снимку, сделанному в аэропорту Салехарда, сообщает региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства.

«Первое место заняла Анисимова Нина из АО «Аэропорт Салехард», фото «Ура! Мы дома!» снято в аэропорту Салехарда», - говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Отметим, что конкурс был приурочен к 100-летию отечественной гражданской авиации. А его главные цели - развитие патриотического воспитания, формирование уважительного отношения к истории гражданской авиации и ветеранам отрасли, связь поколений.