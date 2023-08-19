Жителей Аксарки научат стрелять из автоматов АК-12

Фото: Иван Сакал, соцсети

В Аксарку поступили современные автоматы АК-12, которые будут использоваться для курсов по начальной военной подготовки. Как рассказал глава Приуральского района Иван Сакал, оружие - небоеспособно, а находится внутри него система для игры в лазертаг.

- Совсем скоро курсы начальной военной подготовки возобновятся, и наш первый взвод приступит к занятиям. Помимо автоматов закуплены разгрузки, различные прицелы, начиная от коллиматорного и заканчивая оптикой с тепловизором. Планируются занятия в поле, отработка тактических навыков и стрельба, - сообщил управленец.

Записаться на курсы могут все желающие. Для этого надо подать заявку на портале «Северяне.Жизнь Героя» или напрямую обратиться к руководителю проекта Александру Шлюшинскому. Проводятся занятия в нерабочее время.