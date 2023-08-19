Пожары на Ямале: последние новости на 19 августа 2023 года

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На Ямале спасатели потушили практически все природные пожары: если 17 августа горели 1 273 гектара, то 18 августа площадь, охваченная огнем, сократилась в десять раз и составила 11,6 гектара.

Поскольку тенденция к снижению пожаров наблюдается уже не один день, авиация МЧС прекратила борьбу с огнем и предоставила это дело наземным группировкам. Всего за время работы самолета на горящие леса удалось сбросить более одной тысячи тонн воды.

В течение суток спасателям удалось локализовать один пожар на площади 0,8 гектара - территория Красноселькупского районе, а также потушить один пожар площадью 3,5 гектара - Пуровский район.

Кроме того, стихли возгорания и в Надымском районе, где долгое время сохранялась самая напряженная обстановка. В связи с этим местные власти сняли действующий на его территории режим ЧС.

А вот режим ЧС, объявленный на Ямале 8 августа региональным правительством, отменять не торопятся. В период его действия органы власти и ведомства, задействованные в тушении пожаров, переведены на усиленный режим работы, а главная их цель - не допустить огонь до населенных пунктов, объектов экономики и ТЭКа.

Напоминаем, что до 1 октября на Ямале действует особый противопожарный режим. В этот период гражданам запрещается разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и мусор, проводить пожароопасные работы, также нельзя разбрасывать горящие спички, окурки и стеклянные тары.

Кроме того, до 5 сентября продлено ограничение на посещение лесов местными жителями. Запрет распространяется на территории Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 19 августа, подготовленному МЧС России по ЯНАО, в округе прогнозируются новые возгорания. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Надымском, Пуровском и Красноселькупском районах.

Также в ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 314 возгораний на площади 13 761,48 гектара.

Вниманию ямальцев

В случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).