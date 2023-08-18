В лесах Надымского района отменили режим ЧС Фото: Вера Зенина

В лесах Надымского района отменили режим ЧС. Это связно с тем, что все природные пожары потушены, сообщили в администрации муниципалитета.

Так, за прошедшие сутки спасатели ликвидировали одно возгорание на площади 1 600 гектаров. Всего же с начала пожароопасного периода в районе погасили 102 природных пожара.

Тем не менее, на Ямале продолжает действовать ограничение на посещение лесов. Запрет распространяется на территории Красноселькупского, Надымского, Ноябрьского, Таркосалинского и Ямальского лесничеств.

Напоминаем, что в случае обнаружения лесного пожара нужно звонить на телефон региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (34922) 5-28-27. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно).