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НовостиОбщество18 августа 2023 12:32

Приюты для животных ждут ямальцев на дни открытых дверей

Ямальцев приглашают на дни открытых дверей в приюты для животных
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В предстоящие выходные, 19 и 20 августа, в ямальских приютах для бездомных животных пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Посетить оставшихся без хозяев собак и кошек могут все желающие - время приема гостей можно уточнить в самих учреждениях, их контакты собраны здесь.

Хвостатые не откажутся от внимания и выгула, корма и лакомств, лекарств, наполнителей для лотков, но больше всего они ждут заботливых хозяев и возможности обрести свой дом.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что более двадцати животных обрели дом в рамках окружной акции «Пушистый день».