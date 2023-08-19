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НовостиОбщество19 августа 2023 0:00

На Ямале 19 августа 2023 года будет ветрено

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 19 августа 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 19 августа

Погода на Ямале на 19 августа

Фото: Вера Зенина

В субботу, 19 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, утром и днем в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, при прояснении до +3. Днем +15…+20 градусов, местами до +25.

В Салехарде: облачно. Температура ночью +13 градусов, днем +15. Ветер 10-12 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО