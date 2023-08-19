На Ямале 19 августа 2023 года будет ветрено

Погода на Ямале на 19 августа Фото: Вера Зенина

В субботу, 19 августа, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, утром и днем в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, при прояснении до +3. Днем +15…+20 градусов, местами до +25.

В Салехарде: облачно. Температура ночью +13 градусов, днем +15. Ветер 10-12 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: