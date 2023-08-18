Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Капитальный ремонт роддома в Лабытнанги выполнен на 70%. Как сообщили в городской администрации, рабочие уже обновили фасад, заменили окна, систему вентиляции и установили новый грузопассажирский лифт.

Сейчас строители покрывают материалами для шумоизоляции потолок, стены и полы, а когда работы в здании завершатся - начнут благоустраивать территорию.

Кстати, в роддоме провели перепланировку: палат стало больше, теперь они одноместные и двухместные.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

После завершения ремонта в здании установят новое медицинское оборудование. А открыть его планируется в конце текущего года.

Отметим, что четырехэтажное здание площадью более трех тысяч метров квадратных рассчитано на 15 коек.

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