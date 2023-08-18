Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске на площади Памяти установят легендарный танк Т-34. Как сообщили в городской администрации, он заменит своего предшественника - танк Т-55.

- Т-34 - самый известный танк в советской и российской истории, вне всяких сомнений. Это один из символов победы в Великой Отечественной войне, - отметили в мэрии.

Его более современный собрат, который простоял на постаменте восемь лет, переедет в сквер возле площади «Опаленной юности», где планируют организовать выставку образцов боевой военной техники.

Подготовка к монтажу начнется уже в эти выходные. Рабочие частично перекроют центральную аллею, чтобы большегрузы без труда проехали по ней. Установить танк планируют в начале следующей недели.

Фото: администрация Ноябрьска

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